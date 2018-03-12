تحدي الجينوم.. وداعاً للأمراض الوراثية

دبي أعلنت أنها ستسبق العالم بعشر سنوات، وقادتها أطلقوا على هذا التحدي عنوان 10X. مضى على هذا الإعلان عام ونيف، حصل خلاله الكثير، وانتهت الجهات الحكومية من التخطيط لمشاريعها السباقة، وتم اعتمادها من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال القمة العالمية للحكومات الشهر الماضي.

"شوف البيان" يبدأ سلسلته عن مشاريع 10X التي لا تخلو من الإبهار وصنع المستقبل، وتعلي الإنسان كقيمة أساسية.

الحلقة الأولى مع مشروع "هيئة الصحة في دبي" عن "الجينوم البشري" حيث تبني دبي أحد أكبر وأعقد قواعد الجينوم المتنوعة في العالم.