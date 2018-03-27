في دبي أطباء يداوون القلوب.. بأدوات موسيقية!

الأطباء يتفقدون نبض قلوبنا، دفأ اجسادنا، ويصفون لنا العلاج المفيد. لكنهم في دبي يرتدون أثواباً أخرى غير الأثواب البيضاء! لكنها لا تقل إنسانية، إنها بدلات العازفين.

مجموعة من أطباء العالم وفدوا إلى دار الأوبرا في دبي، وبأيديهم آلات موسيقية بديلاً عن الأدوات الطبية. وجهتهم الشعر العربي وعظمته من وجدان محمد بن راشد، تجلت بقصيدة "طاقة الإيجاب" التي ألهمت 75 عازفاً مشاعر وأفكار تجلت عبر النوتات الموسيقية.

شاهدوا على "شوف البيان" هذا الفيديو عن أطباء اعتدنا عليهم يتفقدون نبض القلوب، فإذا بهم في دبي يبعثون عبر الألحان، موسيقى لهذه القلوب.