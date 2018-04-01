فريق منتدى الإعلام.. تحضيرات مكثفة استعداداً للحدث العالمي

تتضافر الجهود استعداداً لإطلاق الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي في دبي تحت شعار "تحولات إعلامية مؤثرة"، وبمشاركة أكثر من 3000 شخصية من القيادات والرموز الإعلامية العربية والعالمية، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي.

ويعمل فريق من المتخصصين في "نادي دبي للصحافة" على ملاحقة كل التحضيرات ومعاينة أدق التفاصيل، واضعين أنفسهم في سباق وتحد مع الوقت من أجل إطلاق المنتدى على أكمل صورة تحقق أهدافه وتتلاءم مع قيمته.

وتتجه الأنظار في اليوم الثاني إلى الحدث المرتقب وهو جائزة الصحافة العربية التي تحتفي بالإبداع الصحفي، وتكرم رموز الإعلام على منصتها السنوية.

شاهد على "شوف البيان" الفريق المسؤول عن متابعة شؤون أكثر من 3000 ضيف وزائر على مدى 48 ساعة، إضافةً إلى التحضيرات للأحداث والفعاليات المصاحبة، خصوصاً جائزة الصحافة العربية.