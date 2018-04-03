منتدى الإعلام العربي.. تحولات إعلامية في فضاء المستقبل

انطلقت فعاليات منتدى الإعلام العربي؛ أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار الإعلامي في المنطقة، وكبار الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية، وحضور 45 متحدثاً من 20 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى المشاركين من داخل الإمارات وخارجها، لعرض أفكارهم ورؤاهم حول التحولات الإعلامية المؤثرة في المشهد الإقليمي والعالمي. إضافةً إلى تأثير التحديات التي تمر بها المنطقة في ساحة الإعلام العربي، وتداعيات التغيرات السياسية على المشهد الإعلامي، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة الإعلامية.

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