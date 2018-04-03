"مركبة البيان" في منتدى الإعلام رحلة تفاعلية إلى المستقبل

شاهد الكثيرون مراكب فضاء وروادها وهم يرتدون بذاتهم البيضاء التي تزن الواحدة منها 120 كيلوجراماً، على شاشات السينما، والقليلون رأوا ذلك على أرض الواقع، وفي محاكاة لتلك التجربة الشيقة، ابتكرت صحيفة "البيان" جناحاً تفاعلياً مبتكراً على هيئة مركبة فضاء تعرض فيديوهات تفاعلية أنتجها "شوف البيان" المنصة المتخصصة بإنتاج الفيديوهات للصحيفة، وبيانات عن مشاريع دبي الضخمة التي تعبر بها إلى المستقبل، في منتدى الإعلام العربي في دورته السابعة عشرة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع الابتكار الذي أصبح ثقافة وأسلوب حياة في الإمارات التي تحلق بطموحاتها في الفضاء بمشروعات تحقق السعادة المستدامة لأجيال القادمة.

شاهد على "شوف البيان" مركبة "البيان" وهي تحلق بزوار منتدى الإعلام في رحلة تفاعلية إلى المستقبل.