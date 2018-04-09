"محكمة C3" في دبي.. أسرع محكمة في العالم

بإطلاق محاكم دبي مبادرة "محكمة C3"، أحد المشاريع المعتمدة في "دبيX 10"، ستكون أول محكمة في العالم تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة، وتستهدف الفصل في القضايا خلال 30 يوماً بدلاً من 350 يوماً. يقول القاضي أحمد إبراهيم سيف، رئيس المحكمة المدنية لـ "شوف البيان" مستعرضاً الأثر الإيجابي الكبير الذي سيحدثه المشروع: "الهدف من المشروع تبسيط إجراءات التقاضي، وعدم الحاجة لحضور جلسات المرافعة في مبنى المحاكم، حيث ستكون المحكمة عن بُعد".

شاهد على "شوف البيان" آلية التقاضي التي تتشكل من 3 قضاة، وتدار عملياتها إلكترونياً بلا أوراق.