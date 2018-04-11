لا تنسى محفظتك.. الشرطة ستكلمك!

في دبي إن نسيت محفظتك ستصلك رسالة من الشرطة تخبرك أن أمانتك "في الحفظ والصون". وفي مكان آخر فإن أي تصرف أثناء القيادة يؤذي الآخرين سيتم كشفه في ذات اللحظة وتغريمك.

الأمثلة كثيرة والخلاصة واحدة: الذكاء الاصطناعي! عبر تكنولوجيا تمزج بين البرمجيات وبصمات الوجوه والكاميرات، اصبح بإمكان شرطة دبي أن تحقق أهدافها وتطبق خططها بوقت أسرع وجهد أقل، في مدينة بدأت فيها جهات حكومية مختلفة بتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما ظهر في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية.

شاهد على "شوف البيان" هذا الإنجاز لحكومة دبي.