"مختبرات الإبداع" دبي تصنع السعادة المستدامة

تسعى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، من خلال فعاليات مختبرات الإبداع لخطة دبي 2021 في دورتها الرابعة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتكون من أسعد شعوب العالم، وخلق أفكار إبداعية مستقبلية.

وقد شهدت المختبرات حضور عدد من الوزراء والمدراء العموم، وأكثر من 100 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، حيث توزعت فرق العمل المشاركة لمناقشة كل موضوع على حدة، في جو يسوده روح الفريق الواحد، للخروج بتوصيات تضمن تحقيق غايات خطة دبي 2021 وضمان ريادة دبي العالمية.