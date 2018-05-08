الإمارات حلم الشباب العربي

للسنة السابعة على التوالي، لا تزال الإمارات، البلد المفضل الذي يرنو الشباب العرب للعيش فيه ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به، حسب استطلاع أجرته شركة أصداء بيرسون- مارستيلر، السنوي العاشر لرأي الشباب.

وكشف الاستطلاع أن الشباب الإماراتي متفائل جداً حيال مستقبله، وأن الشباب العرب في أرجاء المنطقة يرون في دولة الإمارات الحليف الأبرز لبلدانهم.

وأكد التقرير أن واحداً من أصل ثلاثة مشاركين في الاستطلاع، يقولون إن الإمارات هي الدولة التي يفضلون العيش فيها متفوقةً بذلك على دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا.

شاهد على "شوف البيان" لماذا يفضل الشباب العربي الإمارات دون غيرها.