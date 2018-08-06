ابتسامة المستقبل: مقابلة عمل سعيدة في شرطة دبي

تخيل أنه بإمكانك تحديد موعد مقابلة العمل الخاصة بك، وأنت في منزلك، لتجد نفسك فور أن تطأ قدماك مكان المقابلة أنك أمام قاعات ذات طراز فندقي في انتظارك، ومعرض للإيجابية يكسر حاجز الخوف والرهبة، واختبارات معتمدة دولياً لقياس قدراتك النفسية والفكرية، كل هذه الأمور حدثت بالفعل في دبي، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة دبي بتدشين نظام "مقابلة العمل السعيدة" الأول من نوعه محلياً وعربياً وعالمياً، بهدف استقطاب المرشحين والمرشحات تحت شعار "منكم الطموح ومنا المستقبل" وذلك ضمن مستويات عالية من الراحة والسعادة والخصوصية.