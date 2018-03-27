منتدى الإعلام العربي.. تحولات إعلامية مؤثرة تحت الضوء

يعقد منتدى الإعلام العربي دورته السابعة عشرة تحت شعار "تحولات إعلامية مؤثرة"، ويأتي ذلك في وقت يموج فيه العالم بالأحداث المتلاحقة والتحولات السريعة. ويشكل المنتدى فرصة لمناقشة حال قطاع الإعلام ومتطلبات تطويره والسبل اللازمة لتحقيق الصورة المثلى للإعلام والأدوار المنتظرة منه. إضافةً إلى مناقشة الملفات الساخنة على الساحة العربية ومسارات مواجهة الصراعات الفكرية، والتصدي لأصحاب الأجندات الخاصة.

شاهد على "شوف البيان" نبذة عن أبرز الملفات الأخرى التي سيناقشها المنتدى على مدار يومين هما 3و4 أبريل المقبل.