"نشامى التطوعي".. 1000 سفير سعادة في مملكة الأطفال

أعادوا تجديد ديكورات غرف الأطفال المرضى في مستشفى دبي، فأضافوا نكهة على الجدران ووضعوا الشخصيات الكرتونية المحببة لديهم، فترى ميكي ماوس وبطوط وسبايدرمان، الأمر الذي جعل الأطفال يشعرون كأنهم في منازلهم وليسوا داخل أروقة مستشفى، فقد أراد فريق «نشامى الإمارات التطوعي»، الذي يحتضن أكثر من 1000 متطوع من جميع الجنسيات، أن يعطي أملاً لهؤلاء الأطفال، ليرسم على وجوههم البريئة البسمة، من خلال مبادرة «لنسعدهم من القلب».

تجدهم يحرصون على زيارة الأطفال برفقة العديد من المتطوعين، وهم محملون بالكثير من الهدايا والألعاب التي أدخلت الفرحة في قلوبهم، لتتحول الآلام إلى لحظات من السعادة، خاصة حينما يتسابق الأطفال إلى فتح الهدايا بمساعدة المتطوعين والأهالي الذين غلبهم القلق والوجع على أولادهم، فهذه المبادرات تعطي دعماً نفسياً للأطفال المرضى ولعائلاتهم، فبدلاً من أن ترى الأم ابنها جالساً على فراش المستشفى والمحاليل معلقة في يده، تجده يمسك بلعبته الجديدة وهو في غاية الفرح والسرور.