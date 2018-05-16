زايد.. معمار وطن يبتسم في وجنته

تعبيراً عن حبه العميق لشخصية القائد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رسم المعماري السابق والفنان التشكيلي مايك أرنولد لوحة زجاجية حملت صورة الشيخ زايد وتقاسيم وجهه التي جسدت خطوطها التعبيرية على خده الأيمن خارطة الإمارات كأنها وجدت لتزيين ابتسامة المغفور له.

هكذا كان زايد وهكذا يتذكره العالم محباً للوطن شديد الاعتزاز بأرضه حريصاً على وحدته، وكانت المفاجأة التي لم يتوقعها خلال زيارة بعض المواطنين والمواطنات إلى معرضه أنهم يطلبون التقاط صور شخصية مع اللوحة التي يمتلكون منها نموذجاً مصغراً كغلاف للهواتف النقالة.