الشيخ زايد بن سلطان.. مواقف مشهودة في حرب أكتوبر

المصدر:
  • دبي – خالد المحمدي
التاريخ:

يصادف العاشر من رمضان ذكرى مؤثرة في التاريخ العربي الحديث، تعني شعب مصر وكل العرب، إنها ذكرى حرب أكتوبر التي أظهرت البطولة المصرية والعربية في التغلب على الظلم، وكانت إحدى تجليات  وحدة الصف العربي.

للشيخ زايد مواقف مشهودة خلال تلك الحرب، لا ينساها التاريخ أبداً، فقد وضع، كل إمكانات الإمارات في خدمة المعركة، ولم يكن موقفه، مجرد برقيات تأييد، بل كانت أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في انتصار الأمة في معركة الشرف، لاستعادة الأرض المغتصبة.

شاهد على "شوف البيان" المواقف المشهودة للشيخ زايد في ذكرى حرب أكتوبر 1973.

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