عاصفة الحزم.. الساحل الغربي يتنفس حرية

بالتزامن مع سلسلة التقارير التي أصدرتها صحيفة في البيان في ملحق خاص باسم "إنقاذ اليمن"، تنشر منصة الفيديوهات "شوف البيان" سلسلة من الفيديوهات المرتبطة. وخلال السنوات الثلاث الماضية من إطلاق عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" لإعادة الشرعية إلى اليمن، حقق "التحالف العربي" إنجازات كثيرة في مواجهة الإرهاب، وقطع الطريق على إيران من التوسع في المنطقة ومس أمن دول الخليج العربي.

وحقق التحالف العربي على أرض اليمن الكثير من الإنجازات الملموسة، فقد نال جزءاً مهماً منه حريته من احتلال ميليشيا الحوثي الإيرانية بفضل تضحيات قوات الشرعية بإسناد ودعم من القوات المسلحة الإماراتية ضمن التحالف العربي.

وعادت الحياة في مدن الساحل المحررة إلى طبيعتها فيما تتوصل المعارك لتحرير ما بقي من الساحل الغربي وتخليص الشعب اليمني من ميليشيا الحوثي الإيرانية.