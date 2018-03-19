عاصفة الحزم تضع حداً للتمدد الإيراني

بالتزامن مع سلسلة التقارير التي أصدرتها صحيفة في البيان في ملحق خاص باسم "إنقاذ اليمن"، تنشر منصة الفيديوهات "شوف البيان" سلسلة من الفيديوهات المرتبطة. وخلال السنوات الثلاث الماضية من إطلاق عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" لإعادة الشرعية إلى اليمن، حقق "التحالف العربي" إنجازات كثيرة في مواجهة الإرهاب، وقطع الطريق على إيران من التوسع في المنطقة ومس أمن دول الخليج العربي.

أسهمت عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل إلى استعادة الشرعية في اليمن وكبح جماح ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي اجتاحت البلاد عبر انقلاب عسكري أدخل اليمن في ويلات لا حصر لها.

شاهد على "شوف البيان" كيف استطاعت "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" كسر شوكة الانقلاب والتصدي لميلشيات الحوثي.