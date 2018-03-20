القوات المسلحة الإماراتية.. دور إنساني في الساحل الغربي لليمن

بالتزامن مع سلسلة التقارير التي أصدرتها صحيفة في البيان في ملحق خاص باسم "إنقاذ اليمن"، تنشر منصة الفيديوهات "شوف البيان" سلسلة من الفيديوهات المرتبطة. وخلال السنوات الثلاث الماضية من إطلاق عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" لإعادة الشرعية إلى اليمن، حقق "التحالف العربي" إنجازات كثيرة في مواجهة الإرهاب، وقطع الطريق على إيران من التوسع في المنطقة ومس أمن دول الخليج العربي.

وتبذل القوات المسلحة الاماراتية أعمالاً إنسانية جليلة في مناطق الساحل الغربي المحررة، وذلك بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للمواطنين، وحماية قوافل المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لضمان وصولها للمحتاجين. بالإضافة إلى مشاريع خيرية وتنموية كثيرة وإعادة ترميم للبنية التحتية مما أعاد الحياة للمدن والمناطق الساحلية المحررة، بعد أن حاصرتها مليشيا الحوثي الإيرانية لثلاث سنوات، وأوصلت سكانها لحافة الموت جوعاً.

شاهد على "شوف البيان" دور القوات المسلحة الإماراتية الإغاثي والإنساني الذي لا يقدر بثمن.