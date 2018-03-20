الإمارات.. تعمير وبناء في محافظات اليمن المحررة

بالتزامن مع سلسلة التقارير التي أصدرتها صحيفة في البيان في ملحق خاص باسم "إنقاذ اليمن"، تنشر منصة الفيديوهات "شوف البيان" سلسلة من الفيديوهات المرتبطة. وخلال السنوات الثلاث الماضية من إطلاق عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" لإعادة الشرعية الى اليمن، حقق "التحالف العربي" إنجازات كثيرة في مواجهة الإرهاب، وقطع الطريق على إيران من التوسع في المنطقة ومس أمن دول الخليج العربي.

وقد لعبت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي دوراً مهماً ومحورياً في عملية تسهيل الحياة في المحافظات المحرر، في اليمن، إذ لم يقتصر دورها على تقديم المساعدات الإنسانية، ونقلها إلى كافة المحافظات اليمنية، بل أيضاً دعم القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة، وهو الأمر الذي كان له دور كبير في عودة الحياة إلى طبيعتها.