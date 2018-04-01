التهجير والخطف والتعذيب.. ثلاثي رعب مليشيا الحوثي ضد معارضيها

التهجير والإخفاء في السجون السرية والتعذيب، ثلاثي الرعب الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإيرانية بشكل يومي على المختلفين معها فكرياً أو سياسياً في مناطق سيطرتها، ما جعل الكثيرين يغادرون قراهم ومدنهم إلى المناطق المحررة، هرباً من بطش جماعة إرهابية تمتهن العنف كوسيلة وحيدة لإطالة أمد حكمها الجائر.

يحكي الناجون من الموت في سهول تهامة عن انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، ترتكبها المليشيا بحق يمنيين كان ذنبهم الوحيد أنهم مسالمون، لم ينصاعوا لرغباتها الطامعة في تحويلهم إلى وقود لجبهاتها أو داعمين لها على الأقل.

شاهد على "شوف البيان" وسائل القمع التي تنتهجها ميليشيات الحوثي ضد معارضيها.