"شوف البيان" في رمضان.. برامج مشوقة بمضمون أصيل

يأخذكم موقع "شوف البيان" الذراع الإبداعية لإنتاج الفيديوهات الحصرية لصحيفة "البيان" في رمضان إلى رحلة يومية في عوالم جديدة ما بين الروحانيات وقيم الدين والأخلاق، ورسائل التسامح والتعايش، وصناعة الأمل، وأسلوب الحياة، نتجول خلالها داخل الوطن وخارجه، من أجل الإنسانية.

