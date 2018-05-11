"رمضان زايد الخير" ملحق يومي في الشهر الفضيل

ملحق "رمضان زايد الخير" إصدار صحيفة "البيان" الجديد في رمضان، يتضمن عدداً من الأبواب الغنية بالأفكار المبتكرة، التي تسلط الضوء على الجوانب المضيئة في حياة القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، عبر لقاءات حصرية مع عدد من الذين رافقوه.

ويحتفي الملحق بمن وهبوا حياتهم لغيرهم، وأضاءوا شعلة الأمل وأعلوا قيمة الحياة عبر باب "إمارات الأمل"، الذي يتضمن 30 قصة أبطالها إماراتيون، منحت الأمل للمستقبل.

ومع "رمضان زايد الخير" نفتح صدورنا للتعايش والتناغم مع قصص ملهمة من مختلف الثقافات، اجتمعت في أرض التسامح والسعادة.

أما نافذة «آلاء» فهي إطلالة يومية على واحة القيم والمعاني الدينية النبيلة.

وتنبش البيان في ذاكرتها الأرشيفية لتخرج جواهر ثمينة عن الإمارات القديمة، حيث تعود بالقارئ إلى بدايات الصفحات المتخصصة.

وفي نهاية الملحق نتحلق حول "بركة البيت" لنسمع حكايات الجدات وقصص الماضي الأثيرة.