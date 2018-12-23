 "البيان" تودع 2018 بملفات تحليلية وتستشرف العام الجديد - شوف البيان

محتوى رقمي يحمل شعار "الإمارات تلهم العالم"

"البيان" تودع 2018 بملفات تحليلية وتستشرف العام الجديد

المصدر:
  • دبي- البيان
التاريخ:

تبدأ "البيان"، اعتباراً من يوم الاثنين 24 ديسمبر، بتقديم قراءات يومية تحليلية مستفيضة، تتناول حالة العالم مع قرب نهاية عام وبداية آخر، تستعرض من خلالها أهم الملفات المحلية والعربية والدولية، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأهم القضايا التي شهدها العالم في العام 2018 وتداعياتها المتوقعة في العام الجديد.

وخصصت "البيان" منصاتها الرقمية من أجل الإضاءة على أبرز الأحداث التي ترتبط بدولة الإمارات، سواء المحلية منها أو ذات الأبعاد الدولية التي تتشابك مع رسالة الإمارات العالمية ودورها.

وحملت مجموعة من الفيديوهات على "شوف البيان" شعار "الإمارات تلهم العالم" وعكسته في محتوى منوع يظهر أبرز المشاريع والخطط والمشاركات والأدوار التي تميزت بها الإمارات. ومن "أبرز شخصيات رسمت المشهد" مروراً بفيديوهات عن إنجازات القيادة، وقطاعات نوعية خاصة مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والشباب، وصولاً إلى نهضة الدولة على مستوى تنمية الإنسان وأيضاً تشييد الطرق والمشاريع الحيوية. تقدم فيديوهات "حصاد البيان" إحاطة مكتملة بأسلوب بصري شيق يبدأ عرضها من الأول من يناير المقبل.

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