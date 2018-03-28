قائمة الإرهاب القطرية.. الدوحة تراوغ وتتخبط

لا تزال قطر تتخبط وتراوغ أمام مجتمعها والمجتمع الدولي؛ فهي تارةً تنفي عن نفسها تهم الإرهاب رغم كل الدلائل والوثائق التي تثبت عكس ذلك، وتارةً أخرى تصدر "قوائم" مدرج عليها أسماء إرهابيين سبق ونفت ارتباطها بهم.

في 23 مارس أصدرت الدوحة "قائمة الإرهاب" التي ضمت 10 أسماء وكيانات كانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد عممتها في قوائم سابقة. ما دوافع النظام القطري من إصدار لائحته؟ هل هو دليل على خضوعه للضغوط أم هي حيلة جديدة يخفي وراءها مكراً معتاداً؟ في كل الأحوال، فإن هذه اللائحة ما هي إلا إثبات على تخبط نظام الحمدين.

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